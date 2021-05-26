الأهلي يعلن.. جاهزية حمدي فتحي للسوبر.. وانتظام أيمن أشرف في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الأفريقي.
وأكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في المباريات بعد التأكد من سلامته من الناحية الطبية.
وشارك فتحي في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل سفر الفريق الى جنوب افريقيا وأجرى أشعة في قطر للمزيد من الاطمئنان على حالته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات الرسمية بداية من نهضة بركان وفقا للرؤية الفنية.
وفي السياق ذاته، انتظم أيمن أشرف مدافع الفريق في المران الجماعي، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه لمدة يومين للتعافي من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز الأخيرة في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا.
وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان من الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتأكد من جاهزيته للتواجد في المران الجماعي.
من ناحية أخرى، يعقد بيتسو موسيماني، مدرب الفريق مؤتمر صحفي غدا الخميس قبل إنطلاق المران الختامي للفريق للحديث عن المباراة.
ويؤدي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، الذي يستضيف تدريبات الفريق منذ وصول البعثة الي الدوحة، بينما يختتم الأهلي استعدادته مساء الغد، بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة وفقا للبرنامج الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.
ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي.