الأهلي يعلن.. جاهزية حمدي فتحي للسوبر.. وانتظام أيمن أشرف في المران

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الأفريقي.

وأكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في المباريات بعد التأكد من سلامته من الناحية الطبية.

وشارك فتحي في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل سفر الفريق الى جنوب افريقيا وأجرى أشعة في قطر للمزيد من الاطمئنان على حالته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات الرسمية بداية من نهضة بركان وفقا للرؤية الفنية.

وفي السياق ذاته، انتظم أيمن أشرف مدافع الفريق في المران الجماعي، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه لمدة يومين للتعافي من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز الأخيرة في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان من الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتأكد من جاهزيته للتواجد في المران الجماعي.

من ناحية أخرى، يعقد بيتسو موسيماني، مدرب الفريق مؤتمر صحفي غدا الخميس قبل إنطلاق المران الختامي للفريق للحديث عن المباراة.

ويؤدي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، الذي يستضيف تدريبات الفريق منذ وصول البعثة الي الدوحة، بينما يختتم الأهلي استعدادته مساء الغد، بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة وفقا للبرنامج الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.

ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي.