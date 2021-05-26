مشاهدة مباراة الترجي والنجم في بث مباشر بـ كأس تونس «دور 32»

مشاهدة مباراة الترجي والنجم في بث مباشر بـ كأس تونس «دور 16»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الترجي والنجم لحساب دور 32 في كأس تونس “صالح بن يوسف”، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 26-5-2021.

يستقبل الملعب الاولمبي حمادي العقربي “رادس سابقًا”، نهائي مبكر لبطولة كأس تونس “صالح بن يوسف 2021″، بين الترجي والنجم في دور الـ32.

وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى لفريق الترجي ونظيره النجم في كأس تونس 2021، حيث يتم إعفاء الأندية التي تنتمي إلى الدوري التونسي الدرجة الأولى، من خوض الأدوار التمهيدية، عكس باقي الفرق.

وفاز النجم في آخر مباراة جمعته بفريق الترجي (2-0) في الدوري التونسي، وسيتطلع شيخ الأندية التونسية إلى رد إعتباره أمام ليتوال اليوم، بتحقيق الفوز عليه وإقصاءه من كأس تونس مبكرًا، لمواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2015/2016.

في المقابل، سيبحث نادي النجم عن خطف بطاقة التأهل إلى دور الموالي، والذهاب بعيدًا في المسابقة التي ودعها في الموسم الماضي من دور الـ16 بعد خسارته أمام “نجم الملتوي” بركلات الترجيح.

وفشل النجم في تحقيق كأس تونس منذ موسم 2014/2015، والتي حقق فيه لقبه العاشر والأخير، الذي احتل به المرتبة الثالثة في سجل أبطال المسابقة المحلية.

ويحتل الترجي المركز الأول في سجل أبطال كأس تونس، حيث حقق اللقب 15 مرة، ويأتي النادي الأفريقي في المرتبة الثانية بـ13 لقبًا، بعدما خطف لقبي متتاليين أعوام 2016 و2017.

وتنقل مواجهة الترجي والنجم في كأس تونس على قناة الوطنية التونسية 1، ويدير اللقاء الحكم التونسي “أيمن النصري”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.