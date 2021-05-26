الامارات | فيديو: سواريز يسخر من لاعب ريال مدريد فينيسيوس بشكل صادم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو: سواريز يسخر من لاعب ريال مدريد فينيسيوس بشكل صادم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ مهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروغوياني لويس سواريز الشارع الرياضي الإسباني بموقف اعتبره المراقبون سخرية من لاعب ريال مدريد الشاب، البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي اعتاد في الموسم الحالي على إهدار كمية كبيرة من الفرص السهلة أمام المرمى.

وتناقلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهل مقدم برامج في إذاعة "كوبي" الإسبانية وهو يوجه سؤالاً إلى سواريز عن فينيسيوس قائلاً: "ما رأيك لو قضيت عدة أيام مع فينيسيوس ليتعلم من قدراتك التهديفية؟"، لم يتمالك سواريز نفسه، وانفجر ضحكا من سؤال المذيع.

ويدرك المتابعون للدوري الإسباني في الموسم المنصرم أن سواريز يتمتع بحاسة تهديفية عالية وافتناص الكرات أمام المرمى وذلك على العكس تماماً من فينيسيوس الذي يفعل كل شيء في كرة القدم ما عدا التهديف إذ يعاني اللاعب في اللمسة الأخيرة وإنهاء الكرات في الشباك الأمر الذي يغضب جمهور ريال مدريد.

يذكر أن سواريز سجل 21 هدفاً في الدوري الإسباني كانت حاسمة على حسم اللقب لمصلحة أتلتيكو مدريد.

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