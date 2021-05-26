شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن: آن الآوان لاستعادة لقب كأس السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الفريق لمواجهة نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على كأس السوبر الأفريقي، مشيرا إلى أن الجيل الحالي قادر على الاستمرار في حصد الألقاب القارية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا الذي كان غائبا عن النادي.

وقال صلاح محسن:«دوري أبطال إفريقيا غاب عن الأهلي سبع سنوات، واستطاع الجيل الحالي أن يعيده من جديد إلى دولاب بطولات النادي، وأن يضيف النجمة التاسعة للفريق.. والسوبر الأفريقي غاب أيضا عن النادي، وآن الآوان لاستعادته من جديد وتحقيق اللقب السابع للنادي».

وشدد مهاجم الأهلي على أنه يثق في الجيل الحالي من اللاعبين، وهم يؤكدون دائما أنهم رجال، وعلى قدر المسئولية، وهو ما ظهر خلال الكثير من المواقف الصعبة، وآخرها التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي صن داونز في ربع النهائي من خلال الفوز عليه في القاهرة ثم التعادل في جنوب إفريقيا.

وأضاف: «أن نهضة بركان فريق يستحق الاحترام، والمنافسة على لقب السوبر الأفريقي حق مشروع للفريقين، لكن جميع لاعبي الأهلي، على درجة عالية من الاستعداد والتركيز، ولديهم إصرار قوي على تحقيق البطولة، والعودة إلى القاهرة بكأس البطولة».

وقال مهاجم الأهلي إنه سعيد بثقة الجماهير في قدراته، ويعرف أنهم ينتظرون المزيد، وهذا ما اعتاد عليه لاعبو الفريق من الجماهير الواعية التي تدعم وتساند الفريق بأكمله، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية.

وأكد صلاح محسن أنه يركز في عمله ويسعى لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ولا يشغل تفكيره بما يدور في السوشيال ميديا، ويبذل أقصى جهد؛ من أجل تقديم الآداء الأفضل له وللفريق وتحقيق النتائج التي تسعد جماهير النادي الوفية التي لا تتخلى عن مبدئها في الوقوف خلف الفريق ومساندته في الشدة قبل الفرح.. وفي جميع الأوقات الصعبة التي يحتاج فيها اللاعبون إلى الدعم الجماهيري.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن وجود الجماهير في مباراة السوبر الأفريقي أمر في غاية الأهمية بكل تأكيد، وهو يتمنى أن يتوج الفريق بالسوبر في وجودهم والاحتفال معهم باللقب في ملعب المباراة،مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي يركزون بشكل كامل، في مباراة نهضة بركان وهي الخطوة الأهم للفريق في المرحلة الحالية، من أجل تحقيق لقب السوبر وإسعاد الجماهير.

واختتم صلاح محسن تصريحاته مؤكدا أن تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا خطوة في غاية الأهمية خلال مشوار الفريق للحفاظ على اللقب وتحقيق النجمة العاشرة، لكن الأهم في المرحلة الحالية التركيز في مباراة نهضة والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.