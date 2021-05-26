شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مباراة نهضة بركان في مؤتمر صحفي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي غدا الخميس قبل انطلاق المران الختامي للفريق.

ويتحدث موسيماني وأحد لاعبي الأهلي عن مواجهة بطل المغرب.. وبعد نهاية المؤتمر، يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب جاسم بن حمد الذي يستضيف مواجهة السوبر الأفريقي.

ويؤدي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، الذي يستضيف تدريبات الفريق منذ وصول البعثة إلى الدوحة، بينما يختتم الأهلي استعدادته مساء الغد، بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة وفقا للبرنامج الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت قطر ) يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».

ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب السابع في السوبر الأفريقي الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه على حساب فريق الصفاقسي التونسي.