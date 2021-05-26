الامارات | رونالدو يشير إلى الرحيل عن اليوفي بتصريح مثير

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يشير إلى الرحيل عن اليوفي بتصريح مثير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار تصريح جديد لنجم هجوم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل من جديد بعدما بات واضحا بحسب وسائل الإعلام الإيطالية والأوروبية أنه في طريقه إلى الرحيل عن "السيدة العجوز". ونقلت "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن رونالدو قوله إنه "حقق هدفه الذي رسمه منذ أن حط قدمه في إيطاليا".

وأشار إلى أنه سيقوم بتقييم الثلاث مواسم التي قضاها مع يوفنتوس، على أن يتخذ قرارا مهما بشأن مصيره في الفترة المقبلة. وقال رونالدو: لا شيء يقارن بترك بصمة كبيرة في بلد مثل إيطاليا، ليس من السهل أن أحقق ما حققته، الهدف الذي رسمته تحقق بلقب الدوري وكأس السوبر وكأس إيطاليا، وهداف الدوري، ولقب أفضل لاعب".

ورغم الموسم الصعب المنصرم، لكن رونالدو فاز بكأس إيطاليا، وحقق لقب الهداف بـ29 هدفا، بينما تعدى مع اليوفي حاجز الـ760 هدفا في مسيرته، واحتفل مع اليوفي بهدفه الـ100، وهو إنجاز كبير جدا للاعب في ثلاث مواسم فقط. وآخر إنجاز كان اقتناص بطاقة المشاركة في دوري الأبطال بشق الأنفس وفي الدقائق الأخيرة من الموسم المنصرم.

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