شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الدوري الأوروبي | تاريخ مُقلق لـ مانشستر يونايتد ضد الإسبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف اليوم ملعب بي جي إي أرينا بـ مدينة جدانسك البولندية نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021، بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني.

ويخوض النادي الإسباني أولى نهائياته على الإطلاق في المسابقات الأوروبية، مقارنة بالنهائي الأوروبي الكبير رقم 8 لمانشستر يونايتد، بعد أن لعب 5 نهائيات في دوري الأبطال (توج باللقب في 3 مناسبات) ونهائي في كأس الكؤوس الأوروبية (توج باللقب في مناسبة) والدوري الأوروبي (توج باللقب في مناسبة).

وعلى الرغم من الخبرة الكبيرة السابقة لفريق الشياطين الحمر بمثل هذه المناسبات الهامة، إلا أن الفريق ليس لديه ذكريات جيدة في أخر النهائيات التي واجه فيها فرق إسبانية، فأخر نسختين لدوري الأبطال خسرهما الفريق (2009 و2011) كانا ضد فريق إسباني وهو برشلونة.

وسبق وأن تقابل مانشستر يونايتد مع خصوم إسبان خلال أدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي هذا الموسم، وقد تفوق على فريقي ريال سوسيداد (4-0 بمجموع المباراتين) وغرناطة (4-0 بمجموع المباراتين)، في حين أن فياريال تقابل مع منافس إنجليزي في هذه النسخة من المسابقة عندما تفوق على أرسنال (2-1 بمجموع المباراتين) في الدور نصف النهائي.

وكان اليونايتد يعاني في تحقيق الفوز على الفرق الإسبانية خلال المواسم الأخيرة – وقبل الموسم الحالي – فالفريق لم يعرف طعم الفوز في أخر 8 مباريات لعبها ضد الأندية الإسبانية في مختلف البطولات الأوروبية، متلقيًا الخسارة في 6 ومتعادلًا في 2، بما في ذلك الخسارة 2-1 ضد إشبيلية في الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وبشكل عام لا يمتلك اليونايتد نسبة جيدة في الفوز ضد الفرق الإسبانية، فحقق الفريق 16 انتصارًا من بين إجمالي 61 مباراة لعبها بمختلف المسابقات الأوروبية ضد هذه الفرق، ومتعرضًا للخسارة في 22 مباراة.

وسبق وأن لعب الشياطين الحمر ضد فياريال في 4 مناسبات سابقة، جميعها كان في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا (نسختي 2005/2006 و2008/2009) وجميع هذه المباريات انتهت بالتعادل السلبي.