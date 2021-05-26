شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض : لن نتراجع عن خوض الأوليمبياد فى اليابان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى البيت الأبيض دعم حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للرياضيين الأمريكيين في سفرهم إلى طوكيو «تحت مظلة» الألعاب الأوليمبية.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، لدى سؤالها حول التوصية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، بعدم السفر إلى اليابان بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلد الآسيوي، أن موقف بلادها من خوض الأوليمبياد لم يتغير.

وأوضحت بساكي: «لقد احترمت واشنطن تأجيل الدورة الأوليمبية، وتتفهم أيضا الاعتبارات التي وضعتها الحكومة اليابانية، واللجنة الأوليمبية الدولية، لتنظيم الحدث.

وأكدت «الرئيس يدعم بكل فخر رياضيينا»، مشيرة إلى أن سفرهم لليابان ينبغي أن يتم في كل وقت «تحت مظلة» الألعاب الأوليمبية، ومع «التطبيق المشدد لبروتوكولات الحماية» من كوفيد-19.

وتمر اليابان بموجة رابعة من الإصابات بوباء كورونا، رغم تراجعها في منتصف مايو الجاري، لتسجل أقل من 5 آلاف إصابة يومية في جميع أنحاء البلاد، بالتوافق مع إعلان حالة الطوارئ في طوكيو، وعدد من المناطق الرئيسية الأخرى.

وحاولت الحكومة اليابانية تسريع حملة التطعيم ضد كورونا، عبر فتح مراكز تلقيح جماعية في طوكيو وأوساكا، أكبر مدينتين في البلاد، منذ الاثنين الماضي.