شكرا لقرائتكم خبر عن مريم الزعابي: خمسة توجيهات رياضية تقود لصحة مستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم علي الزعابي مدربة اللياقة البدنية أن جودة الرياضة المنتظمة والتي تمارس وفقاً للآليات المعروفة؛ يمكنها أن تؤدي إلى حياة مثالية وصحة جيدة بشرط التمسك ببعض الخطط التي تمهد لذلك.

وتحمل مريم الزعابي درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية كأول إماراتية، والثانية عربياً حول العالم، وتملك مركزاً رياضياً هو «ستايل لرشاقة السيدات» وتعمل فيه أيضاً مدربة.

وأوضحت مريم الزعابي خلال مشاركتها الأسبوعية في برنامج «صباح الخير يا بلادي» الذي يبث من إذاعة رأس الخيمة وجود خمسة توجيهات مهمة سيقود اتباعها إلى المحافظة على الصحة انطلاقاً من ممارسة الرياضة.

وقالت: يجب أن يدرك الشخص أن ممارسة الرياضة هي صحة بالمقام الأول وليس من الضروري أن تساهم ممارسة الرياضة في إنقاص الوزن؛ لأن الرياضة تلعب أدواراً أخرى غير الرشاقة؛ كونها تقي من الأمراض وتحقق جودة للحياة، الشخص صاحب الوزن القليل والرشيق يحتاج هو الآخر إلى الرياضة مثله مثل الإنسان البدين وهي أمر لابد منه.

وأضافت: اختيار الرياضة يجب أن يقترن بالعمر أو في حال إصابة الشخص بأحد الأمراض المزمنة ومن المهم أيضاً اختيار النشاط البدني المناسب والذي يسهم بحرق الدهون من دون أن يؤدي إلى تسرع نبضات القلب.

ونوهت إلى أن الرياضة من دون أن يقوم الشخص بترتيب نظامه الغذائي لن تؤدي الغرض الكامل منها؛ لذلك لابد من اتباع نظام غذائي جيد يتوافق مع ممارسة الرياضة والأمر ذاته يتعلق بالتدخين ووصفته أنه يتعاكس مع ممارسة الرياضة لصحة مستدامة، ولفتت إلى ضرورة النوم في أوقات النوم وليس النوم في غير أوقاته لأهميته في تطوير المناعة مبينة أن الرياضة والصحة ترتبطان بصلة قوية مع العادات المجتمعية.