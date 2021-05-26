مشجع جنوب إفريقي يتحدى الأهلي وموسيماني بعد تغريدة عن الزمالك وصن داونز

الشارقة - اميمة ياسر -

سخر أحد المشجعين في جنوب أفريقيا من تغريدة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، وذلك قبل خوض المارد الأحمر مباراته المقبلة ضد نهضة بركان المغربي، في بطولة كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان موسيماني قد كتب تغريدة عبر حسابه بـ تويتر" قال فيها: "الذهاب للتدريب، مهمة صعبة أخرى يجب إنجازها يوم الجمعة، الاتحاد، الزمالك، صن داونز مرتين، الآن نهضة بركان ، بالإضافة إلى السفر من 6 إلى 28 مايو".

ورد المشجع الجنوب إفريقي على تغريدة موسيماني قائلاً: "احتفظ بهذا، الزمالك سيفوز بالدوري المصري، والترجي سيفوز بدوري أبطال أفريقيا"، في إشارة إلى أن الفريق الأبيض هو متصدر الدوري الممتاز حالياً ومنافس الأهلي على هذه البطولة، فيما أن الترجي هو منافس المارد الأحمر في الدور نصف النهائي من دوري الأبطال.

ونجح الأهلي مؤخراً في الإطاحة بفريق صن داونز الجنوب إفريقي من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز عليه 3 - 1 في مجموع مباراتيّ الذهاب والإياب.

يشار إلى أن مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.