فوز ثان توالياً لنتس على سلتيكس في البلاي أوف

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لوس انجليس : قسا بروكلين نتس على بوسطن سلتيكس الثلاثاء عندما وسّع الفارق في النتيجة خلال المباراة إلى 33 نقطة، لتنتهي بفوز كبير 130 108، ما جعله متقدماً 2 صفر في مباريات الدور الأول من بلاي أوف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقاد النجم كيفن دورانت عرضاً قوياً آخر لـ"الثلاثة الكبار" في بروكلين إلى جانب زميليه كايري إيرفينغ وجيمس هاردن، فيما جوهر جو هاريس على خط الثلاثيات مانحاً نتس تقدماً مبكراً ومريحاً خلال المباراة.

وفرض بروكلين سيطرته في الربع الأول وأنهاه بنتيجة 40 26. وانتهى الشوط الأول من المباراة 71 47 بفضل تسديدات هاريس عن خط النقاط الثلاث.

وسجل هاريس ست من ثماني تسديدات ثلاثية في الشوط الأول، محققاً 22 نقطة، هي الأعلى له خلال مسيرته في البلاي أوف. وسجّل تسديدة ثلاثية إضافية في الشوط الثاني، لينهي المباراة مع 25 نقطة.

وقال دورانت "الليلة جو جعلنا نذهب بعيداً، توقفنا قليلاً، مررنا بمرحلة انتقالية ما فتح لنا الباب أمام الهجوم. لقد كانت مجرد بداية جيدة بالنسبة لنا وانطلقنا من هناك نوعاً ما".

وقاد دورانت الغلة التهديفية لنتس برصيد 26 نقطة وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربع تصديات، فيما أضاف هاردن 20 نقطة وإيرفينغ 15 نقطة. أما نقاط بلايك غريفين الـ11، فتضمنت سلتين ساحقتين (دانك).

في الأثناء، لم يكن سلتيكس على حاله. لكن رغم بدايته السيئة في الربع الأول مع صفر نقاط، عاد ماركوس سمارت ليقود فريقه مع 19 نقطة.

وسجل كيمبا ووكر 17 نقطة، لكن المهاجم النجم جايسون تاتوم كان لديه تسع نقاط فقط قبل أن يغادر المباراة مبكراً بعد إصابة في عينه اليمنى.

وسيكوت سلتيكس أمام محاولة فرض سبع مباريات في المنطقة الشرقية، عندما يستضيف نتس على أرضه في المباراة الثالثة الجمعة.

وفي مباراة أخرى، أعاد حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز بقيادة نجمه ليبرون التوازن أمام فينيكس صنز حين تغلب عليه 109 102 الثلاثاء، معوضاً عن خسارة المباراة الأولى في بلاي أوف المنطقة الغربية.