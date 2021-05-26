شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الاسماعيلي المقررة «الخميس» ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والتي ستجري على ملعب ستاد السويس الجديد.

ودخل الزمالك معسكر مغلق في مدينة العين السخنة لمدة 48 ساعة لرغبة باتريس كارتيرون الابتعاد بلاعبيه عن أي أحداث جارية داخل النادي في الوقت الحالي.

وينتظر ان يخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من:.

محمد عواد، محمد عبدالشافي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، حازم امام، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.