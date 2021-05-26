شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الاسماعيلي، استعداداته لمواجهة الزمالك المقررة «الخميس» ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر والتي ستجري على ملعب ستاد السويس الجديد.

وشهدت تدريبات الإسماعيلي، حالة من الإصرار والتنافس بين جميع اللاعبين، من أجل نيل شرف المشاركة بصفة أساسية أمام الزمالك.

وينتظر ان يخوض الاسماعيلي المباراة بتشكيل يضم كلاً من:.

محمد فوزى، حسين السيد، محمد هاشم، محمد عمار، محمد عادل، عماد حمدي، محمد حسن، أري بابل، أحمد مدبولي، بنسون شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.