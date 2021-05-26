«يويفا» يفكر في طرد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يدرس استبعاد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأفادت إذاعة "كوبي" بأن "اليويفا" يفكر في طرد الأندية المذكورة من المسابقة القارية الأشهر في العالم، لتمسكها بدوري السوبر الأوروبي "الانفصالي" وعدم انسحابها من البطولة حتى الآن.

وأمس الثلاثاءن أعلن "يويفا" أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولتها إطلاق دوري السوبر.

وأوضح: "بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون فيما يعرف بمشروع دوري السوبر بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأكمل "سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

وكان 12 نادياً قد أعلنوا عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي الشهر الماضي، لكن الخطة انهارت بعد 48 ساعة فقط.

وقررت 9 أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع الـ"يويفا"، فيما تمسكت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، ويوفنتوس بالبطولة ولم تنسحب منها حتى الآن.