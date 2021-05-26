شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تجهز «جوف» لرولان جاروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد الأمريكية الصاعدة كوكو جوف للاشتراك فى بطولة فرنسا المفتوحة، بعد أن حققت نتائج ناجحة على الملاعب الرملية فى إيطاليا على مدار الأسبوعين الأخيرين، ما أدى إلى تقدمها إلى المركز 25 عالميا، وهو أعلى تصنيف تصل إليه طوال مسيرتها.

وخلال مسيرتها القصيرة فى بطولات المحترفات وصلت جوف (17 عاما) بالفعل إلى الدور الرابع (دور 16) فى بطولتى أستراليا المفتوحة وويمبلدون، وقريبا فى بطولة فرنسا المفتوحة ستصبح مصنفة فى بطولة كبرى للمرة الأولى عند انطلاق المنافسات على ملاعب رولان جاروس الرملية، الأحد المقبل.

وخلال مايو الجارى تأهلت جوف، وللمرة الأولى، لقبل نهائى بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة فى روما، وبعد ذلك توجت بأول لقب لها على ملاعب رملية فى بارما.

وقالت اللاعبة الأمريكية للصحفيين بعد تتويجها بثانى لقب خلال مسيرتها: «لدى إحساس جيد حقا قبل فرنسا المفتوحة.. وأتمنى الاستمرار فى التقدم والتحسن».

وأضافت قولها «أشعر بأن ضرباتى جيدة وتحركاتى جيدة وأحوالى البدنية والنفسية والمعنوية جيدة. لذك أعتقد أنها ستكون بطولة جيدة بالنسبة لى».

وفى فرنسا المفتوحة ستكون جوف أصغر مصنفة سنا على مستوى البطولات الكبرى منذ 15 عاما، بعد نيكول فايديسوفا فى ويمبلدون فى 2006.

وفازت جوف أيضا بلقب الزوجى فى بطولة بارما مع كاتى ماكنالى، لتصبح أصغر لاعبة سنا تجمع بين اللقبين فى بطولة واحدة خلال نحو 17 عاما، بعد أن حصدت الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا اللقبين فى بطولة برمنجهام فى 2004.

وأكدت جوف، التى توجت بلقب الناشئات فى رولان جاروس فى 2018، أنها الآن أصبحت تستمتع باللعب على الملاعب الرملية أكثر من ذى قبل.

على جانب آخر، حقق الإسبانى كارلوس ألكاراز إنجازًا فى تنس الرجال، بعدما دخل قائمة أفضل 100 لاعب وهو فى عمر 18 عامًا، عقب تتويجه بلقب بطولة أويراس البرتغالية ضمن سلسلة التحدى للتنس.

ويعد ألكاراز ثانى أصغر لاعب إسبانى يصل لقائمة أفضل مائة محترف للتنس عن عمر (18 عامًا و19 يومًا)، خلف مواطنه رافائيل نادال، الذى حقق الأمر ذاته عن عمر (16 عامًا و10 أشهر). كما لم يحقق أى لاعب هذا الإنجاز منذ أن حققه الكرواتى بورنا كوريتش فى 27 أكتوبر 2014، وذلك عن عمر 17 عامًا و3 أشهر.

وصعد اللاعب المولود فى مورثيا 20 مركزا خلال التصنيف الجديد، الصادر اليوم الإثنين للاعبى التنس المحترفين، ليصعد للمرتبة الـ 94.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أى تغييرات هذا الأسبوع، حيث حافظ الصربى نوفاك ديوكوفيتش على الصدارة (11 ألفًا و63 نقطة)، وخلفه الروسى دانييل ميدفيديف (9793 نقطة)، ثم نادال ثالثا (9630).

بينما يحل النمساوى دومينيك ثيم رابعا (8445)، وخلفه اليونانى ستيفانوس تسيتسيباس (7500)، ثم الألمانى ألكسندر زفيريف (6990)، والروسى أندرى روبليف (6090 نقطة).

ويكمل القائمة الأسطورة السويسرى روجر فيدرر الثامن عالميا (5605 نقاط)، والإيطالى ماتيو بيريتينى (3958)، وأخيرًا الأرجنتينى دييجو شفارتزمان عاشرا (3465).