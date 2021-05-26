شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد بموسم «صفرى» للمرة الأولى منذ 11 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، فى تقرير لها، أن نادى ريال مدريد هذا الموسم حقق رقما سلبيا غائبا عنه منذ 11 عامًا، وبالتحديد منذ موسم 2009 /2010.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فقد فشل ريال مدريد هذا الموسم ولأول مرة منذ 11 عاما فى التتويج بأى لقب، سواء على المستوى المحلى أو الأوروبى.

وكان النادى الملكى يُمنّى نفسه بالتتويج بلقب «الليجا» للمرة الثانية على التوالى والـ35 فى تاريخه لإنقاذ موسمه، ولكن الرياح جاءت بعكس ما تشتهى سفينة الريال، حيث تُوّج جاره أتلتيكو بلقبه الأول منذ عام 2014 والـ11 فى تاريخه.

وقبل فقدان لقب «الليجا»، خرج ريال مدريد أيضًا من نصف نهائى دورى أبطال أوروبا أمام تشيلسى الإنجليزى.

وكان ريال مدريد قد ودع فى وقت سابق من الموسم كأس ملك إسبانيا (التى توج بها غريمه برشلونة) على يد فريق ديبورتيفو ألكويانو المغمور من الدرجة الثانية، بالإضافة لخسارته فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى أمام أتلتيك بيلباو الذى توج لاحقًا باللقب على حساب برشلونة.

فى سياق آخر، أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن ريال مدريد قد حسم أمره بعدم تحسين العرض المقدم للقائد سيرخيو راموس لتجديد إقامته فى سانتياجو برنابيو.

العرض المدريدى سيظل نفسه المطروح منذ مدة طويلة، وهو التجديد لمدة عام أو اثنين على أقصى تقدير من تخفيض راتب اللاعب بنسبة 10%.

فيما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكى إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسبانى، غير سعيد فى صفوف الفريق الملكى، ويرغب فى العودة إلى نادى تشيلسى.

ووفقًا لبرنامج «التشيرينجيتو» الإسبانى الشهير، فإن هازارد لا يشعر بالراحة فى ريال مدريد ولم يجد ما كان يتوقعه فى النادى الملكى.

وأضاف البرنامج الإسبانى أن هازارد يرغب فى الرحيل عن ريال مدريد فى الصيف المقبل والعودة إلى ناديه السابق تشيلسى.

وقال البرنامج، إن هازارد يرى أن قدوم كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف ريال مدريد سيجعله خارج التشكيل، مما يعجل برحيله عن صفوف الميرينجى.

جدير بالذكر أن هازارد لم يشارك بصورة منتظمة مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق فى عام 2019، بسبب الإصابات المتكررة التى تعرض لها.