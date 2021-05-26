شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعد لاعبيه بالمكافآت للإطاحة بالزمالك من الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، أن لاعبى فريقه قدموا مباراة جيدة أمام مصر المقاصة، والتى أقيمت بينهما أمس الأول الاثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

وشدد المدير الفنى على أنه يثق فى قدرات شيلونجو، مهاجم الفريق، الذى سجل هدفى الفوز خلال اللقاء، وقال: «شيلونجو مهاجم مميز ويتدرب بكل قوة لاستعادة مستواه المميز فأنا دائما ما أثق فى قدراته قد كان على قدر تلك الثقة».

وأوضح: «فضلت إراحة الثنائى شكرى نجيب وعبدالله جمعة، خوفًا من حصولهما على الإنذار الثالث، وهو ما يعرضهما للغياب عن مباراة الزمالك فى الكأس، فضلا عن معاناتهما من الإرهاق نتيجة ضغط المباريات فى الفترة الأخيرة».

وتابع: «اتخذت القرار الصحيح بالتعاقد مع النادى الإسماعيلى، لو عاد بى الحال ١٠٠ مرة سأتخذ نفس القرار، هذا بيتى وبالطبع لن أتأخر على تلبية ندائه».

وفى ذات السياق، يستعيد الإسماعيلى خدمات مدافع التونسى مروان الصحراوى، خلال مباراة الزمالك المقبلة، وذلك بعد انتهاء إيقافه بسبب تعرضه للطرد خلال مباراة المقاولون العرب. ياتى هذا فى الوقت الذى رصدت فيه إدارة النادى مكافآت خاصة لكل لاعب فى حالة الإطاحة بالزمالك من كأس مصر.

ويلتقى الإسماعيلى مع الزمالك، غدًا الخميس، على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

يذكر أن الإسماعيلى يحتل المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.