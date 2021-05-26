شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت إدارة النادى الأهلى على رحيل مروان محسن، مهاجم الفريق، نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفنى إلى طريق مسدود بسبب اعتراض اللاعب على قرار عدم مشاركته فى المباريات الرسمية مؤخرًا، وخروجه من قائمة الفريق التى سافرت إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز فى دورى أبطال إفريقيا، وكذلك السفر إلى قطر للمشاركة فى مواجهة نهضة بركان المقررة الجمعة المقبل فى كأس السوبر الإفريقى، ووفقًا لمصدر داخل النادى فإن اللاعب أبدى غضبه الشديد من تجاهل مشاركته وخروجه من حسابات بيتسو موسيمانى مؤخرًا، وأضاف المصدر أن مروان محسن اقترب من الانضمام إلى الجونة بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد الاتصالات التى أجراها رضا شحاتة، المدير الفنى للجونة، مع مسؤولى لجنة التخطيط بالأهلى لطلب التعاقد مع مهاجم الأهلى عقب علمه بخروجه من حسابات المدير الفنى، وتقرر حسم الموضوع بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة عقب عودة بعثة الأهلى من قطر والانتهاء من المشاركة فى السوبر الإفريقى. من ناحية أخرى، يدرس موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إجراء تعديلات على التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة نهضة بركان المغربى فى مواجهة السوبر الإفريقى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل. فيما حذر محمود الخطيب، رئيس بعثة الأهلى فى قطر، اللاعبين من الاستهتار بفريق نهضة بركان وعدم الانخداع بترتيب الفريق بجدول الدورى المغربى، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة. وأضاف الخطيب، خلال جلسته مع أعضاء الفريق داخل مقر إقامة البعثة فى قطر، أن دوافع المباراة ستزيد من صعوبة المباراة، وسيحاول الفريق المغربى تقديم أفضل ما عنده لتحقيق البطولة لتعويض جماهيره ومسؤوليه عن الابتعاد عن المنافسة على بطولة الدورى المغربى. وشدد رئيس بعثة الأهلى على ضرورة التركيز بقوة فى اللقاء من أجل العودة ببطولة جديدة تُضاف لرصيد النادى من البطولات والإنجازات.

وغادرت بعثة الفريق فندق الإقامة الذى حل به بعد وصوله إلى الدوحة، وانتقل أمس إلى الفندق الذى يستضيف جميع الأطراف المشاركة فى بطولة السوبر الإفريقى والمقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد جاسم بن حمد «ملعب السد»، بعد سلبية المسحة الطبية التى خضعت لها البعثة عقب الوصول مباشرة إلى مطار الدوحة قادمة من جنوب إفريقيا فى رحلة استغرقت ما يقرب من 11 ساعة اشتملت على ترانزيت ساعة فى مطار أسوان.