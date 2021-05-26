خالد الغندور يطالب إدارة الزمالك بعدم استكمال الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - طالب الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، اللجنة الجديدة التي تدير القلعة البيضاء، بعدم استكمال مباريات الدوري العام إلا بعد لعب النادي الأهلي مؤجلاته.

وقال "الغندور" خلال تقديمه برنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك": أقول لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد الذي احترمه وأثق به، لا تلعبوا أي مباراة في بطولة الدوري حتى يلعب الأهلي مؤجلاته، وهذا ليس كلامي هذا كلام الأهلي عبر عصوره، عندما كانوا يطالبون بلعب الزمالك لمبارياته المؤجلة أولا.

وأضاف: الزمالك يكسب بمجهوده وعرقه رغم تعرضه لظلم تحكيمي واضح في كل المباريات.

وشن "الغندور" هجوما علي المهندس أحمد مجاهد بسبب ادارته لإتحاد الكرة، قائلا: كل حاجة باظت بسبب ما يفعله أحمد مجاهد واتحاد الكرة، والكل يعمل ضد نادي الزمالك.