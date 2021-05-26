ملف الثلاثاء.. حقيقة طلب الجونة من الأهلي والزمالك.. وموقف كارتيرون من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض خلال السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

الجونة يرد.. هل طلب استعادة بواليا وضم السعيد من الأهلي والزمالك؟

أول تعليق من محامي السعيد بعد إلزامه بدفع 2 مليون دولار للأهلي

رسمياً.. الزمالك يقرر استكمال الدوري كما هو بعد رأي كارتيرون

قناة الزمالك: الكل يعمل ضدنا.. و"كل حاجة باظت بسبب أحمد مجاهد"

نهضة بركان: نحترم الأهلي.. ونستهدف التتويج بالسوبر الأفريقي

علي ماهر: أموتو يتدرب على كرة هدفه في الزمالك.. والدوري ممتع

"من الجونة لأسوان للقاهرة".. خالد عيد يكشف معاناة غزل المحلة

هدف حجازي يضمن تأهل اتحاد جدة لأبطال آسيا.. والجماهير تحتفي به (فيديو)

يويفا: فتح تحقيقًا "تأديبيًا" ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

حيثيات حكم التسوية والتحكيم بسداد السعيد 2 مليون دولار للأهلي

طلائع الجيش يتخطى وادي دجلة ويزيد من معاناته في الدوري

الأهلي: لم نر مثل الدوري المصري من قبل.. ووجود الخطيب له أثر غير طبيعي

"مهمة صعبة يجب إنجازها".. موسيماني يعلق على مواجهة نهضة بركان

مران الأهلي.. معلول يعلن جاهزيته لنهضة بركان.. وتأهيل لأيمن أشرف

إعلان مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

مدرب نهضة بركان: لا نخشى الأهلي "العملاق" رغم تاريخه الحافل

سواريز يهاجم رئيس برشلونة السابق.. ويؤكد: كومان أثبت أنه بدون شخصية

مصدر بالأهلي يُجيب لمصراوي.. لماذا يشعر مسؤولو ناديه بتحامل "لجنة مجاهد" على قطاع الكرة؟

صلاح: هدف أليسون الأهم في الموسم.. وسعيد بتصويت الجماهير