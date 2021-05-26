توب تن | من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الايطالي بموسم 2021/2020؟

تفوق صانع الألعاب الدولي الأوكراني ونجم وسط أتالانتا “روسلان مالينوفسكي” على نجوم من عيار ثقيل في الدوري الإيطالي في الصراع على لقب أفضل صانع ألعاب بموسم 2021/2020.

هزم روسلان مالينوفسكي نجم يوفنتوس “كريستياتو رونالدو” ونجم انتر ميلان “روميلو لوكاكو” بالاضافة إلى جوهرة وسط ميلان “هاكان تشالهان أوغلو”، وأنهى الكالتشيو كأفضل صانع ألعاب على حساب أبرز منافسيه “لوكاكو وكوادرادو”.

الأوكراني البالغ من العمر 28 عاماً استطاع تقديم 12 تمريرة حاسمة لزملائه في أتالانتا خلال الموسم المنقضي، ليساعد على ترشح فريق المدرب جيان بييرو جاسبيريني لـ دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، بعد انهاء السيري آ في المركز الثالث على حساب يوفنتوس الرابع.

وتفوق صانع ألعاب أتلانتا بتمريرة حاسمة واحدة على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بطل الدوري الإيطالي مع إنتر ميلانو وصاحب وصافة هدافي السيري آ برصيد 24 هدفًا.

وتُوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب هداف الدوري الايطالي برصيد 29 هدفًا، ليخسر لقب الكرة الذهبية بفارق هدف يتيم عن ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفًا مع برشلونة في الليجا.

ويأتي الثلاثي ظهير أيمن يوفنتوس خوان كوادرادو، ولاعب وسط نابولي بيوتر زيلينسكي، و صانع ألعاب روما هنريك مخيتريان، وفي رصيد كل منهم 10 تمريرات حاسمة في الموسم.

وانهت 8 أسماء منافسات الدوري الإيطالي برصيد 9 تمريرات حاسمة يتقدمها مهاجم يوفنتوس ألفارو موراتا، وزميله فيديركو كييزا و مهاجم أتلانتا لويس موريل و زميله دوفان زاباتا و جوسيب ايليشيتش و ميلنكوفيتش سافيتش.

بالإضافة إلى صانع ألعاب ميلان الدولي التركي “هاكان تشالهان أوغلو” ونجم أودينيزي “رودريجو دي باول” بتسع تمريرات حاسمة كذلك.

وشهدت قائمة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإيطالي لهذا الموسم تواجد الجناح الدولي المغربي “أشرف حكيمي“، حيث ساهم أسد الأطلس بتتويج إنتر ميلانو بالدوري بثمانية تمريرات حاسمة خلال هذا الموسم.

الخليج 365 يستعرض معكم “توب تن” لـ أفضل 10 لاعبين في الدوري الإيطالي من حيث التمريرات الحاسمة التي انتهت بأهداف في موسم 2021/2020.

توب تن | من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الإيطالي بموسم 2021/2020؟