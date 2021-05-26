تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في قمة مباريات اليوم الاربعاء لحساب نهائي الدوري الأوروبي 2021 والمقرر له في بولندا.

يلتقي العملاق الإنجليزي “مانشستر يونايتد” بالفريق الإسباني الطموح “فياريال” في كلاكيت خامس مرة بين الفريقين على الصعيد القاري، حيث سبق وإلتقيا 4 مرات في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2005 و2007.

وأخفق مانشستر يونايتد تحت قيادة السير أليكس فيرجسون في هزيمة فياريال، بل وخرج بسببه من دور مجموعات 2005 بعدما تعادل أمام الفريق الملقب بـ “الغواصات الصفراء” من دون أهداف في الذهاب والإياب، وهي نفس نتيجة مباراتي دور مجموعات 2007.

وستحمل مواجهة مانشستر يونايتد ضد فياريال الرقم 20 في تاريخ مواجهات البلدين في نهائيات البطولات الأوروبية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى الآن.

وتواجهت الأندية الإنجليزية مع نظيرتها الإسبانية في 19 مباراة نهائية سابقة، كانت الغلبة خلالها للفرق الإسبانية بواقع 12 انتصار مقابل 7 انتصارات فقط للفرق الإنجليزية، كان آخرها فوز ليفربول على ديبورتيفو ألافيس عام 2001.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراة واحدة من أصل 4 نهائيات سابقة أمام الأندية الإسبانية في نهائي أوروبي، وتبدو الفرصة مواتية هذا العام لتحقيق بطولة أوروبية أخرى على حساب خصم من خارج بيج فور الليجا.

لكن المهمة ليست بهذه السهولة فبخلاف عقدة فياريال لليونايتد في دوري الأبطال، سيلتقي مدرب اليونايتد “سولشاير” بمدرب له خبرات طويلة في مسابقة الدوري الأوروبي هو “أوناي إيمري” الذي يسعى لتحقيق أول لقب في تاريخ الغواصات الصفراء التي لم تذق طعم البطولات أبدًا على الصعيدين المحلي والقاري، ولو حتى التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان مانشستر يونايتد قد بلغ المباراة النهائية بعد اكتساحه لفريق روما الإيطالي في نصف النهائي بنتيجة 5/8 في مجموع الذهاب والإياب، بينما تجاوز فياريال أحد عمالقة البريميرليج “آرسنال” بنتيجة 1/2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي 2021 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال يوم الاربعاء 26 مايو الجاري، وتنطلق بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية ويقودها الحكم كيلمان توربان.

تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي على ملعب “إنيرجا جدانسك” في مدينة جدانسك بدولة بولندا، ويتسع لـ 43.615 ألف متفرج، وتم إنشائه عام 2011 تحضيراً لبطولة اليورو التي أقيمت في البلاد عام 2012 وانتهت بتتويج “إسبانيا”.

ينقل لقاء مانشستر يونايتد وفياريال في بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت بريميم HD1 و بي ان سبورت 4K عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات، وكذا بي ان سبورتس كونكت، بصوت المعلق “حسن العيدروس”.

وستقوم قنوات أجنبية أخرى عديدة بنقل المباراة في بث مباشر، من قبيل بي ان سبورتس الفرنسية والانجليزية وكذا قناة موفيستار ليجا دي كامبيونيس و سكاي سبورتس أونو الايطالية و القنوات الحكومية السويسرية وقنوات أخرى.