شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن يصعد للدور نصف النهائي في بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح لاعب الاسكواش المصري العالمي طارق مؤمن المصنف الثالث عالمياً في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، بعدما تخطى عقبة الفرنسي جورجيه مارشيه في لقاء دور ربع النهائي من البطولة المقامة على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

استمرت المبارة لمدة ٤١ دقيقة نجح خلالها طارق في حسم نتيجة المباراة لصالحه بعد الفوز في ثلاثة أشواط متتالية بنتيجة ١١-٥، و١١-٥، و١١-٤، ليتم اعلان فوز طارق مؤمن، ليصعد بذلك للدور نصف النهائي ليواجه يوم الخميس المقبل اللاعب النيوزيلاندي بول كول المصنف الرابع عالمياً.

ويعد ٢٠٢١ هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام ٢٠١٠.

ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل ٩٦ لاعب ولاعبة اسكواش من ١٩ دولة حول العالم في مجمع الجونة للاسكواش.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي.

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم «الفقاعة الطبية»، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

