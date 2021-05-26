شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يعلن عن موقفه الرسمي من أزمة فرجاني ساسي ولاعبي فريق اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا صحفيا أكد فيه أن المجلس خلال اجتماع اليوم فتح جميع الملفات وناقشها باستفاضة منها ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي المحترف في فريق الكرة الأول بالنادي وملف فريق كرة اليد وألعاب الصالات وجميع اللعبات الأخرى.

وجدد المجلس تأكيده أنه وضع يده على كل المشاكل وأنه خلال أسبوعين سيتم الإعلان بشكل واضح عن الحلول لكل هذه الأمور ولكن في نفس الوقت يطمئن الجماهير وأعضاء النادي بأن المجلس سيبذل قصارى جهده خلال هذه الفترة من أجل حل كل المشاكل.

كما شدد المجلس على أنه لن يتم الإعلان عن الانتهاء من أي مشكلة إلا بعد انتهائها بالفعل وأن ذلك سيتم من خلال موقع النادي الرسمي.