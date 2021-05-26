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عمرو الحلواني يكشف عن مستقبله مع أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الحلواني، لاعب أسوان، إن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز على غزل المحلة خلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو الحلواني، في تصريحات تليفزيونية: «علاء عبدالعال أخطرني باللعب في مركز صانع الألعاب في مباراة اليوم، وتمكنت من تسجيل هدف الفوز الذي أعاد الهدوء والثقة للاعبين والجهاز الفني».

وتابع: «نسعى للبقاء في الدوري الممتاز، من أجل إسعاد جماهير أسوان، ولم أحسم موقفي بعد من القاء أو الرحيل والأمر سيحسم عقب نهاية الموسم».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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