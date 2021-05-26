شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلواني يكشف عن مستقبله مع أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو الحلواني، لاعب أسوان، إن فريقه كان يسعى لتحقيق الفوز على غزل المحلة خلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو الحلواني، في تصريحات تليفزيونية: «علاء عبدالعال أخطرني باللعب في مركز صانع الألعاب في مباراة اليوم، وتمكنت من تسجيل هدف الفوز الذي أعاد الهدوء والثقة للاعبين والجهاز الفني».

وتابع: «نسعى للبقاء في الدوري الممتاز، من أجل إسعاد جماهير أسوان، ولم أحسم موقفي بعد من القاء أو الرحيل والأمر سيحسم عقب نهاية الموسم».