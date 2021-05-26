شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستطلع رأي كارتيرون بخصوص جدول المباريات المضغوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطلع مجلس الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب رأي الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون حول جدول مباريات الدوري والكأس المضغوط ورأيه في هذا الموضوع وذلك من خلال الحديث مع المدير الفني المتواجد حاليا بمعسكر الفريق بالعين السخنة.

وأكد المجلس أنه يحترم كل الأجهزة الفنية التي تعمل بالنادي في جميع اللعبات وأنه لا يتدخل في عملها ولذلك عندما يكون هناك أي قرار بخصوص أي لعبة لابد أن يكون من خلال الأجهزة الفنية وهو ما تم اليوم مع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة كارتيرون.

وتلقى المجلس إجابة واضحة من كارتيرون بأنه وضع برنامج إعداد الفريق لمباريات الدوري والكأس خلال هذه الفترة بناء على الجدول المضغوط الذي تسلمه منذ فترة من اتحاد الكرة.. ولذلك تم الاتفاق على احترام الجدول المرسل من اتحاد الكرة بناء على رؤية المدير الفني للفريق وأن المدير الفني سيلتزم بالجدول بعد أن وضع برنامجه التدريبي على هذا الأساس من البداية.

ويحترم مجلس الإدارة رأي الجهاز الفني المحترف بقيادة كارتيرون بخصوص جدول المباريات المضغوط طالما لا يؤثر ذلك على حقوق النادي. ويخوض الفريق لقاءه أمام الإسماعيلي يوم الخميس المقبل بدور الستة عشرة من مسابقة كأس مصر قبل مواجهة الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل بالجولة 25 من المسابقة.