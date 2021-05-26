شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكشف عن آخر مستجدات أزمة إمام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عزو، المتحدث الرسمي لفريق غزل المحلة، إنه حزين للهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بالدوري.

وأضاف حسام عزو، في تصريحات تليفزيونية، أن مباريات الدور الثاني تشهد صعوبة كبيرة ،موضحا إنه لن يتم توقيع أية عقوبات على اللاعبين عقب الهزيمة أمام أسوان.

كما أفاد إن ناديه يسعى لحل أزمة إمام عاشور مع اللجنة المكلفة حاليا بإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبل.

وكان الزمالك قد تعاقد مع إمام عاشور مقابل ١٢ مليون جنيه، ولكنه دفع ١٠ مليون ليعرض اللاعب دفع باقي المبلغ على ٤ شيكات، ولم يسدد اللاعب المبلغ ليحصل المحلة على حكم ضد اللاعب.