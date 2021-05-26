شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف أليسون وإعلان القميص الجديد.. هل يستمر محمد صلاح مع ليفربول؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أعلن بنسبة كبيرة بقائه مع فريقه الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وعدم رحيله في الميركاتو الصيفي الذي أوشك على فتح أبوابه أمام نجوم العالم المختلفة في الدوريات الكبرى، وجاء الأمر عبر دليلين هما:

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد موسم 2022 - صورة أرشيفية

ظهر محمد صلاح لاعب ليفربول خلال حواره مع قناة ناديه، يكشف عن أهم هدف بالنسبة له خلال الموسم، والذي قال خلاله: «هدف أليسون بيكر في شباك وست بروميتش هو الأهم بالنسبة لي ولا أستطيع أقول أكثر من ذلك، بعد هدف أليسون كنت أفقز وفي تلك اللحظة شعرت أن هذه اللحظة التي سنلعب فيها في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل».

أضاف محمد صلاح: «هدف أليسون بيكر كانت أخر كرة في المباراة وكان رد الفعل طبيعي، كانت لحظة لاتصدق وأنا سعيد من أجله، لقد جعلنا نحصل على الثلاث نقاط».

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وبعد إعلان محمد صلاح، عن أهمية هدف أليسون بيكر له في شباك وست بروميتش خلال اللقاء قبل الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم الذي فاز به مانشستر سيتي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، يعد بمثابة إعلان شبه رسمي من النجم المصري عن بقائه داخل صفوف «الريدز» خلال الموسم المقبل، خاصة بعد قوله «بعد هدف أليسون كنت أفقز وفي تلك اللحظة شعرت أن هذه اللحظة التي سنلعب فيها في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل 2021- 2022».

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد موسم 2022 - صورة أرشيفية

ويعد إعلان صلاح خلال حواره مع قناة ناديه الإنجليزي، عن أهمية هدف أليسون بيكر له، يعتبر أن النجم المصري أغلق جميع الأبواب التي فتحت من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى رأسهما عمالقة الدوري الإسباني، ريال مدريد أو برشلونة.

محمد صلاح ظهر منذ أيام قليلة ضمن الإعلان الرسمي لفريقه والذي كشف خلاله عن القميص الجديد الذي سيظهر به ليفربول خلال الموسم المقبل سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو البطولات المختلفة داخل إنجلترا.