شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حديث محمود الخطيب مع قفشة: «انسى أنك ترحل عن الفريق» .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدث مع نجم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، محمد مجدي قفشة، خلال معكسر الأهلي المقام حاليا في الدوحة استعدادا لمباراة نهضبة بركان في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وكشف الإعلامي سيف زاهر، خلال برنامجه مساء اليوم، عن كواليس محمود الخطيب مع مجدي قفشة خلال مران الفريق، وقال: «الخطيب قال لأقفشة، هل أنت تعلم أنك تمتلك عروض احترافية، فرد اللاعب وقال، نعم ياكابتن، الخطيب قال لأقفشة انسى أنك ترحل عن الأهلي، وستكون متواجد خلال الفترة المقلة وسيتم تجديد عقدك 3 سنوات».