شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس حديث محمود الخطيب مع قفشة: «انسى أنك ترحل عن الفريق» .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود الخطيب، أسطورة كرة القدم المصرية، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدث مع نجم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، محمد مجدي قفشة، خلال معكسر الأهلي المقام حاليا في الدوحة استعدادا لمباراة نهضبة بركان في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
وكشف الإعلامي سيف زاهر، خلال برنامجه مساء اليوم، عن كواليس محمود الخطيب مع مجدي قفشة خلال مران الفريق، وقال: «الخطيب قال لأقفشة، هل أنت تعلم أنك تمتلك عروض احترافية، فرد اللاعب وقال، نعم ياكابتن، الخطيب قال لأقفشة انسى أنك ترحل عن الأهلي، وستكون متواجد خلال الفترة المقلة وسيتم تجديد عقدك 3 سنوات».
وفي سياق آخر، استقرت إدارة النادى الأهلى على رحيل مروان محسن مهاجم الفريق نهاية الموسم الجارى، وذلك بعدما وصلت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفنى إلى طريق مسدود بسبب اعتراض اللاعب على قرار عدم مشاركته في المباريات الرسمية مؤخرا وخروجه من قائمة الفريق التي سافرت إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن دوانز في دورى أبطال إفريقيا، وكذلك السفرالى قطر للمشاركة في مواجهة نهضة بركان المقررة الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي.
ووفقا لمصدر داخل النادى فإن اللاعب أبدى غضبه الشديد من تجاهل مشاركته وخروجه من حسابات بيتسو موسيمانى مؤخرا، وأضاف المصدر أن مروان محسن اقترب من الانضمام إلى الجونة بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد الاتصالات التي أجراها رضا شحاتة المدير الفنى للجونة مع مسؤولى لجنة التخطيط بالأهلى لطلب التعاقد مع مهاجم الأهلى عقب علمه بخروجه من حسابات المدير الفنى، وتقرر حسم الموضوع بشكل نهائى خلال الفترة المقبلة عقب عودة بعثة الأهلى من قطر والانتهاء من المشاركة في السوبر الإفريقي.