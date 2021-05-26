شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ونهضة البركان في السوبر الأفريقي .. موسمياني يحارب الإجهاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اكتفى بإقامة مران خفيف للفريق مساء اليوم الاثنين، على ملعب «جامعة قطر 3»، استعدادًا لمباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في السادسة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد (السد).

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية لبيتسو موسيماني مع اللاعبين، أكد فيها ضرورة طي صفحة دوري أبطال إفريقيا، والتركيز في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي. وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية تحت إشراف رنجواجا مخطط الأحمال، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي والذهني.

وأعلن الجهاز الطبي بالنادي سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل فندق الإقامة. ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب السد.