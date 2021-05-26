شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضيفًا ثقيلا على البنك الأهلى.. وإنبى يواجه سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم - الأربعاء- فريق البنك الأهلى مع سموحة، على استاد بتروسبورت فى الجولة الرابعة والعشرين من الدورى، ويسعى البنك الأهلى للفوز بعد أن أصبح مهددًا بالهبوط إلى دورى القسم الثانى باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 22 مباراة، فى حين يطمح سموحة، تحت قيادة مدربه أحمد سامى، فى مواصلة عروضه القوية وحصد النقاط الثلاث.

كما يحل فريق إنبى ضيفًا ثقيلا على سيراميكا كليوباترا، فى السابعة مساء، على استاد السويس الجديد، ويبحث الفريقين عن حصد النقاط الثلاث لتحسين مركزهما بجدول الدورى.