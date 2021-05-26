شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك «جديد».. عزيمة وإصرار «حديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من السعادة والارتياح داخل القلعة البيضاء، بعد الفوز المثير الذى حققه الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على المصرى البورسعيدى بنتيجة 3-2، والذى تحقق فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 54 نقطة يتصدر بها المسابقة، فى حين توقف رصيد المصرى عند 39 نقطة يحتل بها المركز الثالث، وشهدت غرفة خلع الملابس احتفالات صاخبة للجهاز الفنى، بقيادة كارتيرون، المدير الفنى واللاعبين، بعد الروح القتالية التى ظهر عليها الفريق حتى اللحظات الأخيرة ليتكرر سيناريو فوز الأبيض على طلائع الجيش فى المباراة الماضية بنتيجة 2-1 فى الدقيقة الأخيرة، ليؤكد إصرار وعزيمة اللاعبين فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز لمصالحة جماهيرهم من الخروج المبكر من بطولة دورى الأبطال، وجاء الفوز بعد ساعات قليلة من تولى اللجنة المؤقتة، برئاسة حسين لبيب، مهمة إدارة النادى، والتى حضرت بأكملها فى ملعب المباراة للشد من أزر اللاعبين.

وتبحث اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك صرف المستحقات المتأخرة للاعبين بعد الأداء الرجولى للاعبين خلال المباريات الماضية، وخصوصا مباراة المصرى، فى ظل المنافسة الكبيرة على بطولتى الدورى وكأس مصر.

من جانبه، أكد محمد الإتربى، نائب رئيس اللجنة، أن مجلس إدارة النادى حضر مباراة فريق الكرة أمام النادى المصرى من استاد الإسكندرية لدعم الفريق خلال المباراة. وقال الإتربى: «مجلس إدارة النادى عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الملفات الهامة، وعلى رأسها صرف مستحقات فريق الكرة، ونعِد جميع لاعبى الفريق بصرف المستحقات المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة».

كما طمأن محمد الإتربى جماهير القلعة البيضاء بشأن مستقبل بعض نجوم الفريق، على رأسهم لاعب الوسط التونسى فرجانى ساسى، والجناح المغربى أشرف بن شرقى، مؤكدا أنه واثق من إقناع ساسى بالتجديد. وأضاف الإتربى «مجلس إدارة النادى عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة كافة الملفات الهامة، واتفقنا على إقامة جلسة حاسمة مع الثنائى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى بصحبة وكيليهما، للاتفاق على كافة التفاصيل وحسم مصيرهما مع الفريق، الزمالك هو صاحب الفضل على ساسى وبن شرقى، وهو من صنع شهرتهما، والفريق قادر على صناعة العديد من النجوم، فالكيان لن يقف على لاعب مهما بلغت نجوميته». من ناحية أخرى، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، أن مباراة الفريق أمام المصرى البورسعيدى كانت صعبة، مشيرا إلى التكتيك اليوم يأتى فى نهاية الأمر بسبب الشد العصبى ولكن الأهم هو حصد نقاط المباراة. أضاف كارتيرون «التغييرات التى تمت فى التشكيل بسبب ضغط المباريات وسعداء بأننا نملك لاعبين فى نفس المستوى مثل الظهيرين الأيمن والأيسر».

وتحدث كارتيرون عن أشرف بن شرقى قائلا: «أشرف بن شرقى لم يكن موفقا وكان يستطيع إحراز أكثر من هدف ولكنه لاعب مهم ومؤثر بالنسبة لنا، بينما طارق حامد لاعب لا غنى عنه، وهذا الطرد الذى تعرض له أمام المصرى فرصة لالتقاط الأنفاس حتى يستعيد فورمته ولياقته البدنية، نصل المرمى كثيرا والزمالك أكثر فريق قمت بتدريبه يصل إلى المرمى وسيتم علاج هذه الأمر»، مشددا على أن الفريق ارتكب أخطاء كثيرة.

ويخوض الفريق الكروى الأول مرانه الرئيسى، اليوم الأربعاء، على ملاعب وادى دجلة بالعين السخنة، وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلى فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، والمقررة إقامتها مساء غدا الخميس باستاد السويس. وخاض الفريق تدريباته، أمس الثلاثاء، دون الحصول على راحة، وذلك بعد قرار باتريس كارتيرون، حيث خاض الفريق مرانه فى الثانية عشرة ظهر أمس، فى الإسكندرية، بعد مواجهة المصرى البورسعيدى، وتحرك الفريق فى الثانية ظهر أمس إلى العين السخنة للدخول فى معسكر مغلق هناك، استعدادا لمواجهة الكأس.

فيما تأكد غياب محمد عبد الغنى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن مباراة الإسماعيلى للإيقاف، حيث حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة المصرى.

ويبحث كارتيرون عن الخروج من المأزق الحالى، حيث يغيب محمد عبد الغنى وطارق حامد وإمام عاشور للإيقاف، ومحمود علاء وعبد الله جمعة للإصابة، ومن المؤكد مشاركة محمد عبد السلام فى مركز قلب الدفاع بجوار محمود حمدى الونش فى ظل غياب الثنائى عبد الغنى وعلاء، لكن الأزمة والمفاضلة ستكون فى مركز الوسط المدافع، حيث يفاضل الفرنسى بين الدفع بمحمود عبد العزيز أو محمد أشرف روقا، أو الاعتماد على إسلام جابر بجوار فرجانى ساسى، فيما اقترح أحد أفراد الجهاز الفنى مشاركة أحمد سيد زيزو فى مركز الوسط الدفاعى بدلا من طارق حامد الذى تم ايقافه مباراتين.