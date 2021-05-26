شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب مكافآت إجادة للاعبى المصرى رغم الخسارة من الزمالك.. ويؤكد: نحلم بالمشاركة فى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى، من مجلس الإدارة، برئاسة سمير حلبية، صرف مكافآت إجادة للاعبين رغم الخسارة من الزمالك بنتيجة 2-3 فى المباراة التى أقيمت بينهما، أمس الأول، بالدورى الممتاز، وأشاد المدير الفنى بالأداء الذى ظهر عليه لاعبو فريقه، وقال: «نجحت فى إعادة هيبة النادى المصرى، الجميع يرى كيف يواجه المصرى الفرق الكبيرة، حيث أصبح لا يخشى الأهلى والزمالك وبيراميدز، ويهاجمها من البداية».

وأضاف: «نطمح فى عودة الفريق البورسعيدى للمشاركة فى البطولات الإفريقية الموسم الجديد، خاصة أننا نمتلك اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك». وفى ذات السياق، تأكد غياب الثنائى النيجيرى إيزى إيميكا، وأحمد رفعت، عن الفريق البورسعيدى، فى مباراة وادى دجلة المقبلة بالجولة الرابعة والعشرين، وذلك بسبب حصول الأول على الإنذار الثالث، وتعرض الثانى للطرد، خلال مباراة الزمالك، ويحتل الفريق البورسعيدى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من الفوز فى 10 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات، أحرز لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكه 21 غيرها.

من جهة أخرى، أكد محمد الخولى، نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، أنه سيتم عقد جلسة مع عمر كمال عبد الواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم تجديد تعاقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى. وقال محمد الخولى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «سوف نعقد جلسة مع عمر كمال عبد الواحد، خلال الساعات القليلة المقبلة، بحضور أنور، وكيل أعماله، وكمال عبد الواحد، والد اللاعب، من أجل حسم ملف تجديد التعاقد معه». ويرغب النادى المصرى فى حسم ملف تجديد التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، خوفًا من توقيعه لأى من الأندية ورحيله عن النادى فى نهاية الموسم الجارى، خاصة بعد دخوله اهتمامات بعض أندية الدورى على رأسها الزمالك.