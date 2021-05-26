قناة الزمالك: الكل يعمل ضدنا.. و"كل حاجة باظت بسبب أحمد مجاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، أن "كل حاجة باظت" بسبب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن الكل يعمل ضد النادي الأبيض.

وأضاف الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك: "أقول لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد الذي احترمه وأثق به، لا تلعبوا أي مباراة في بطولة الدوري حتى يلعب الأهلي مؤجلاته، وهذا ليس كلامي هذا كلام الأهلي عبر عصوره، عندما كانوا يطالبون بلعب الزمالك لمبارياته المؤجلة أولاً".

وأكمل: "هذا ليس خطأ النادي الأهلي، الأهلي من حقه أن يدور على مصلحته، ولكن لا يخرج ويقول مبدأ تكافؤ الفرص، والزمالك يجب أن يدور على مصلحته، واتحاد الكرة ومسؤليه لديهم مصالح مع نادي".

وتابع: "كان هناك اخطاء تحكيمية في مباراة المصري والزمالك، ولا يليق أن يتحدث رضا البلتاجي عن طارق حامد بهذا الشكل بعد تريقته وقوله إنه يستحق الطرد من ٧ سنين وهو أحد أفضل اللاعبين في مصر، ولكن لا يقدر أحد يتحدث عن وليد سليمان غير قناة الزمالك، ونتحدث عنه لأنه لاعب مهاري ولاعب أذى لاعب من فريقي وقعده في بيته ٨ شهور".

واختتم الغندور تصريحاته: "كل حاجة باظت بسبب ما يفعله أحمد مجاهد واتحاد الكرة، والكل يعمل ضد نادي الزمالك".