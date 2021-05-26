رسمياً.. الزمالك يقرر استكمال الدوري كما هو بعد رأي كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

قررت اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب استكمال بطولة الدوري الممتاز وكذلك كأس مصر للموسم الحالي وفقاً للجدول المحدد سلفاً من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعالت أصوات أبرزها من قناة الزمالك الرسمية تطالب لجنة حسن لبيب بعدم خوض مباريات الدوري المتبقية إلا بعد إنهاء الأهلي مؤجلاته كاملة، وذلك من باب مبدأ المساواة وفقاً لأصحاب وجهة النظر تلك.

وأعلن نادي الزمالك أنه بعد استطلاع اللجنة رأي كارتيرون حول الجدول المضغوط للفريق في الفترة الحالية على المستوى المحلي، قررت الالتزام بجدول اتحاد الكرة بعد أن رد المدرب الفرنسي بأنه وضع بالفعل مسبقاً خطته للتعامل مع الأمر.

وشددت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك على احترامها لرأي الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بما أن قرار المدير الفني لا يؤثر على حقوق النادي الأبيض وحظوظه.

واجتمعت لجنة حسن لبيب على مدار 5 ساعات من أجل من أجل مناقشة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالنادي الأبيض، بما فيها ملف تجديد فرجاني ساسي ولاعبي فريق كرة اليد وألعاب الصالات وكل الألعاب الأخرى.