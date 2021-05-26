أول تعليق من محامي السعيد بعد إلزامه بدفع 2 مليون دولار للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالله السعيد، لاعب وقائد نادي بيراميدز، أنه لم يتم اخطارهما بأي قرار متعلق بإلزام اللاعب بسداد 2 مليون دولار للنادي الأهلي.

وكان "الخليج 365" قد نشر في وقت سابق، حيثيات قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بإلزام السعيد بسداد الشرط الجزائي في العقد بينه وبين الأهلي وقدره 2 مليون دولار.

وقال محامي السعيد في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" "حتى الآن لم يصل لي أو لعبدالله السعيد أي حيثيات تتعلق بقرار سداده لمبلغ 2 مليون دولار للأهلي".

وتابع :علمت به من خلال الإعلام، يجب أن يتم إخطارنا بالقرار رسمي، السعيد لم يحضر أي جلسة تخص هذا الحكم".

وأضاف "النادي السعودي لم يقم ببيع عبدالله السعيد أو إعارته، هو قام بفسخ التعاقد مع اللاعب، أصبح لاعباً حراً ويحق له الانتقال لأي نادي".

واستمر "الإعلام يمتلك صورة من حيثيات حكم مركز التسوية والتحكيم الخاص لكن لم يتم ارسال أي اخطار لنا، أطالب النادي الأهلي بأن يخطرنا بالقرار، لكي نتخذ كافة الإجراءات الخاصة بنا".

واختتم "أتمنى أن يتم حل أزمة الأهلي وعبدالله السعيد بشكل ودي، ولا يوجد لدي أي مشكلة وكذلك عبدالله السعيد، النادي الأهلي كبير جداً وأقدم الدعوة لهم للجلوس وحل الأمر، وإن شاء الله نبارك للأهلي تتويج بكأس السوبر الأفريقي".