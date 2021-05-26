الجونة يرد.. هل طلب استعادة بواليا وضم السعيد من الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة، رغبته في الإبقاء على عمر السعيد مهاجم الفريق المعار إليه من الزمالك، بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الاستعارة.

وأشار شحاتة في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى عدم وجود مفاوضات حالية مع الأهلي لاستعادة والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء الذي رحل إليه قادمًا من الجونة.

وقال شحاتة: "عمر السعيد لاعبًا في الجونة حاليًا، بالتأكيد أريد استمراره معنا لأطول فترة ممكنة، وطلبنا ذلك من الزمالك ونتمنى أن نحصل على موافقتهم".

واختتم: "لم نتحدث مع الأهلي حول استعادة والتر بواليا، لكن لو حدث ذلك فهو مكسب كبير جدًا لنا".