"من الجونة لأسوان للقاهرة".. خالد عيد يكشف معاناة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الفني لفريق غزل المحلة، خالد عيد، اسيتائه من ضغط المباريات التي يتعرض لها فريقه خلال الموسم الجاري من الدوري.

وقال خالد عيد، في تصريحات لفضائية أون سبورت عقب مباراته أمام أسوان:"وصلنا من الجونة لأسوان وسنستقل الطائرة يوم غد ولدينا مباراة أمام مصر المقاصة ولا أعلم كيف سأنظم جلسات الاستشفاء للاعبين".

وتابع المدير الفني لغزل المحلة:"طالبنا اتحاد الكرة بيوم ولكن سنعود للقاهرة يوم غد 26 مايو للتدرب يوم 27 ثم نواجه مباراة المقاصة".

وتطرق عيد لمباراة فريقه أمام أسوان، قائلاً:"هي خسارة غير متوقعة ولكن الحمدلله، كنا الأفضل ولكنهم سجلوا من ركلة ثابتة وأهدرنا أكثر من كرة وكان ممكن أن نفوز بسهولة وكان متاحًا ولكن أرى أن الأداء ليس على المستوى ولدينا مشكلة في الإيجابية أمام المرمى".

وأتم مدرب غزل المحلة تصريحاته قائلاً:"نعاني من مشكلة عدم وجود رأس حربة لإنهاء الفرص، وهناك فرص كثيرة أُهدرت برعونة".

وهُزم غزل المحلة بهدف نظيف أمام أسوان خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري.