شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي “حجازي يرفع رأس النمور”

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي 2021 "حجازي يرفع رأس النمور"

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي، التي لُعبت مساء اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في الجولة 29 وقبل الأخيرة من موسم 2021/2020.

قاد نجم دفاع منتخب مصر “أحمد حجازي” فريق النمور “اتحاد جدة” لهزيمة العين، ليضمن الاتحاد السعودي المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل 2022/2021 بعد انفراده بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه “التعاون”.

وتقدم الاتحاد السعودي بهدف سجله أحمد حجازي في الدقيقة 31 بعد تلقيه تمريرة جميلة من برونو هينريكي، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهذا الهدف.

خلال الشوط الثاني تراجع مستوى الاتحاد وكاد يتلقى هدفًا في توقيت قاتل من المباراة عند الدقيقة 89 عندما أهدر مهاجم العين “جيترسون” ركلة جزاء.

وألغت تقنية الفيديو المساعد VAR الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع بداعي تسلل رومارينيو.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف الشباب الثاني، وبفارق ست نقاط أمام التعاون، صاحب المركز الرابع، في المقابل توقف رصيد العين عند 20 نقطة في المركز السادس عشر الأخير، علما بأنه عاد بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي قبل عدة جولات.

وعلى أقل تقدير ضمن الاتحاد إنهاء الدوري في المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه للعب الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكان الهلال توج بلقب الدوري السعودي للمرة السابعة عشرة في تاريخه يوم الأحد الماضي بعد فوزه الصعب على التعاون بهدف دون رد، وهي النتيجة التي أعطت النصر فرصة لانتزاع المركز الرابع، إلا أنه أخفق وتعادل مع الوحدة 1/1 ليبقى في المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن التعاون قبل جولة واحدة من النهاية.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي 2021