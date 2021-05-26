الدوري السعودي | الوحدة يفوت على النصر فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا

فوت نادي الوحدة على ضيفه النصر فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة 29 في الدوري السعودي.

وتقدم نادي الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة (45) من زمن الشوط الأول عن طريق “ديمتري بتراتوس” من ضربة جزاء، قبل أن يدرك عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة (90) من علامة الجزاء ايضًا.

وبهذا التعادل، بقي نادي النصر في المركز الخامس بعدما أصبح في رصيده 46 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الرابع “التعاون”، وبفارق 7 نقاط عن الثالث “اتحاد جدة” الذي تأهل بشكلٍ رسمي إلى دوري أبطال آسيا رفقة الوصيف الشباب والبطل الهلال.

ويمتلك نادي النصر فرصة أخيرة لخطف المركز الرابع على أقل تقدير، بشرط أن ينتصر أمام الاتحاد في الجولة القادمة، ويتعثر نادي التعاون أمام ضمك سواء بالتعادل أو الخسارة.

في المقابل، لم يتزحزح نادي الوحدة من مكانه في جدول الترتيب، إذ يقبع في المرتبة 14 برصيد 32 نقطة، وإذا فاز الباطن على ضمك في المباراة المؤجلة من الجولة الحالية، سيهبط الوحداوي بشكلٍ رسمي إلى دوري الدرجة الأولى.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والوحدة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

أنحصر اللعب في منتصف الملعب بين النصر والوحدة في أول (20) دقيقة من زمن الشوط الأول، قبل أن تأتي الفرصة الأولى لصالح العالمي بعدما سدد بيتروس كرة تصدى لها الحارس عبدالله العويشير.

وتحصل نادي الوحدة على ضربة جزاء في الدقيقة (44)، بعدما تدخل الحارس وليد عبدالله بقوة على مهاجم الوحدة ألبرتو بوتيا أثناء إمساكه بكرة عالية داخل المنطقة، احتسبها الحكم بعد العودة إلى الفار، ونفذها ديمتري بتراتوس بنجاح.

النصر يتعادل في اللحظات الأخيرة

ودخل نادي النصر الشوط الثاني بقوة، وكاد نور الدين أمرابط يسجل هدف التعادل في الدقيقة (63)، عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة ارتدت من القائم.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لفريق النصر في الدقيقة (88)، أنبرى لها عبدالرزاق حمدالله ونفذها على طريقة “بانينكا”، مسجلًا هدف التعادل لفارس نجد في الدقيقة (90).

وتعرض مدافع الوحدة، الإسباني “ألبرتو بوتيا” للطرد المباشر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعد العودة إلى الفار، إذ تدخل بدون كرة على عبدالمجيد الصليهم في الدقيقة (1+90)

وأضاف حكم المباراة باقي الدقائق التي أهدرت بسبب اللقطة الماضية، ولكن فشل النصر والوحدة في صناعة أي فرصة خطيرة لتنتهي المباراة بنتيجة (1-1).