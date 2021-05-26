الامارات | بالأرقام.. دوري الخليج العربي يبتسم للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. دوري الخليج العربي يبتسم للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسم دوري الخليج العربي لكرة القدم للمواطنين في نسخة استثنائية أظهر فيها كل من مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، ولاعب وسط الوحدة، إسماعيل مطر، ومدرب شباب الأهلي، مهدي علي، تفوقاً واضحاً على الأجانب، وفق الأرقام التي خرجت عن البطولة، عقب اسدال الستار عليها في الأسبوع الماضي.

ونال مبخوت، الذي توّج مع فريقه بلقب بطولة الدوري، لقب هداف البطولة، وأكثر اللاعبين مشاركة في المسابقة، فيما توّج إسماعيل مطر مع الوحدة، رغم تجاوزه لعامه الـ39، أفضل صانع ألعاب بـ12 تمريرة حاسمة.

وشهد شباب الأهلي تفوقاً واضحاً مع المدرب الوطني مهدي علي، بعد توليه المسؤولية الفنية للفرسان، إذ نجح في الفوز معه بالثلاثية (كأس السوبر، وكأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة). كما جاء شباب الأهلي في مقدمة فرق الدوري استحواذاً على اللعب والأكثر أداءً من الناحية الهجومية.

للإطلاع على أبرز الأرقام الخاصة باللاعبين والأندية في الموسم المنصرم من دوري الخليج العربي، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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