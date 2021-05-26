الامارات | منصور بن محمد يؤكّد على تعزيز مكتسبات القطاع الرياضي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يؤكّد على تعزيز مكتسبات القطاع الرياضي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً دولياً يحتذى في التعامل مع تحديات جائحة «كوفيد-19»، وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لهذا الموضوع، الذي يتعلق بسلامة الجميع واستمرارية أسلوب الحياة السعيدة والآمنة، من خلال وضع الإجراءات الاحترازية الدقيقة، وتشكيل فرق عمل مؤهلة ومدربة لضمان تطبيق هذه الإجراءات، وأن القطاع الرياضي في الدولة استفاد من النجاح الكبير الذي تحقق في أسلوب إدارة التعامل مع الجائحة، واستمرار جميع قطاعات الحياة في العمل بانسيابية، حيث تم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة المحلية والدولية، بما يحقق النمو المستهدف والتطوّر المنشود لقطاع الرياضة الحيوي والمهم لصحة وسعادة أفراد المجتمع، وإسهامه في الاقتصاد الوطني.

كما أكّد سموّه على تعزيز المكتسبات التي تحققت للقطاع الرياضي في دبي، من خلال سياسة عمل مجلس دبي الرياضي، وعلاقات التعاون والشراكة التي تربطه مع المنظمين والاتحادات الرياضية الدولية، واستقطاب وتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية المختلفة، وتعزيز مكانة دبي في صناعة مستقبل الرياضة المحلية والإقليمية والعالمية بشهادة الاتحادات الدولية العالمية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2021، الذي عقد في مقر المجلس، برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، ومشاركة نائب رئيس المجلس، مطر الطاير، والفريق عبدالله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، دكتور عبدالله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، والأمين العام للمجلس، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر آل رحمة.

وتمت مناقشة تقارير البطولات والفعاليات الرياضية في 2021، كما اطلع المجلس على تقرير أداء فرق أندية دبي خلال الموسم الرياضي.

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