الامارات | منتخب الصالات يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني لكرة الصالات على منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العرب المقامة في مصر وتأهل للدور نصف النهائي بعد أن رفع رصيده الى ست نقاط في المركز الثاني خلف منتخب المغرب الأول برصيد تسع نقاط، وسيلتقي الأبيض مع مصر في نصف النهائي يوم غدٍ.

ويعد وصول أبيض الصالات لنصف النهائي الاول في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العرب.

سجل أهداف منتخب الإمارات عمر النقبي (هدفان) وحمد حسن.

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