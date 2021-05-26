الامارات | عملية ناجحة في الرباط الصليبي للاعب البلوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية ناجحة في الرباط الصليبي للاعب البلوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي اتحاد كلباء أن لاعب الفريق الأول، منصور البلوشي، أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي تكللت بالنجاح في مستشفى القرهود في دبي، أجراها الجراح الفرنسي هيرفي، المتخصص في جراحة الركبة، وذلك بعد الإصابة التي تعرّض لها اللاعب في المباراة الأخيرة أمام الشارقة بدوري الخليج العربي، وتمنّت إدارة النادي للاعب السلامة والعودة السريعة إلى الملاعب.

ويعتبر اللاعب منصور البلوشي أحد أبرز لاعبي اتحاد كلباء، وسجل هدفين في الموسم الماضي لدوري الخليج العربي.

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