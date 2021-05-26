الامارات | رابطة المحترفين تحدّد 27 يونيو موعداً للجمعية العمومية

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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تحدّد 27 يونيو موعداً للجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت رابطة المحترفين، في بيان صحافي، أنها قررت إقامة حفل تتويج الفائزين بجوائز دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021 في مطلع الموسم المقبل 2021-2022، على أن يتم الإعلان عن الفئات وموعد التصويت في وقت لاحق. وحدّدت الرابطة 27 يونيو المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ14.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الـ11 لموسم 2020-2021، أول من أمس، بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالله الجنيبي.
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