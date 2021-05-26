الامارات | الشارقة تستضيف جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية 4 يونيو

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستضيف جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية 4 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جولة اليوم العالمي للدراجات الهوائية المقررة يوم الجمعة 4 يونيو المقبل على كورنيش الشارقة، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية وفريق الشارقة للترايثلون، تفاعلاً مع اليوم العالمي الذي يصادف الثالث من يونيو من كل عام.

وقال المجلس في بيان له إن فرصة المشاركة تتاح في الفعالية لمختلف الفئات من الجنسين عبر التسجيل الاختياري على الرابط www.eevents.ae/‏‏cyc وتستهدف الفعالية مشاركة ما لا يقل عن 1000 من مختلف الأعمار، فيما ستكون فئات السباق من الفئة المجانية والفئة المدفوعة المشاركة عن بعد، حيث سينطلق السباق في الساعة السادسة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين لمسافة 9 كلم على أن تلتزم الدراجات البطيئة بالجانب الأيمن من المسار والدراجات السريعة على الجانب الأيسر بأقصى سرعة مسموح بها للدراجين وهي 30 كلم/‏‏ساعة.

ويحصل كل مشارك من الفئة المدفوعة على ميدالية تذكارية وكل مشارك في فئة المدفوعة الافتراضية على شهادة وميدالية المشاركة مع التوصيل.

وقال مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية ياسر الدوخي إنه سيتم إغلاق حركة السير في كورنيش الشارقة للسماح للمشاركين بالانطلاق من نقطة التجمع.

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