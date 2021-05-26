الامارات | 48 ملاكماً يتنافسون في ربع نهائي بطولة آسيا للملاكمة بدبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ملاكماً يتنافسون في ربع نهائي بطولة آسيا للملاكمة بدبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد منافسات النسخة الثالثة عشرة من بطولة آسيا للرجال والسيدات للملاكمة دلهي – دبي 2021، مساء اليوم، إقامة 24 نزالاً ضمن ستة أوزان في الدور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها الدولة لأول مرة، وتستمر حتى يوم 31 الجاري، وينظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد الهندي ومجلس دبي الرياضي، وتقام منافساتها في فندق لو ميريديان المطار بدبي.

وافتتح ملاكمو المنتخب المنغولي منافسات الدور الأول بالفوز في جميع النزالات التي خاضوها من بين 23 نزالاً في 10 أوزان مختلفة، أقيمت بأول أيام البطولة، كما شهد اليوم الأول من البطولة تألق ملاكمي المنتخب الإيراني حيث فاز أربعة ملاكمين إيرانيين من أصل خمسة ملاكمين.

وقال مدير البطولة عمر الكندي: «رغم ضيق الوقت الذي بدأنا فيه تنظيم البطولة بعد انتقالها من دلهي إلى دبي بسبب الظروف الطارئة في الهند، فإن البطولة تشهد نجاحاً كبيراً وذلك بفضل الإمكانات التنظيمية التي تتوافر في إمارة دبي، والتي تواصل إثبات قدرتها على تنظيم أكبر البطولات العالمية في أقل وقت ممكن».

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