اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي الدوري الأوروبي

فياريال - مانشستر يونايتد 23:00

الدوري المغربي

الوداد - المغرب الفاسي 20:00

اتحاد طنجة - نهضة الزمامرة 22:15

الدفاع الحسني - الفتح الرباطي 00:30

الجيش الملكي - سريع وادي زم 20”30

البنك الأهلي - سموحة 19:00

سيراميكا كليوباترا - إنبي 21:00

الدوري الجزائري

الرياضي القسنطيني - مولودية الجزائر 20:00

نصر حسين داي - شباب بلوزداد 20:00

وداد تلمسان - مولودية وهران 20:00

نجم مقرة - وفاق رياضي 20:00

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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