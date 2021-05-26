الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نهائي الدوري الأوروبي
فياريال - مانشستر يونايتد 23:00
الدوري المغربي
الوداد - المغرب الفاسي 20:00
اتحاد طنجة - نهضة الزمامرة 22:15
الدفاع الحسني - الفتح الرباطي 00:30
الجيش الملكي - سريع وادي زم 20”30
البنك الأهلي - سموحة 19:00
سيراميكا كليوباترا - إنبي 21:00
الدوري الجزائري
الرياضي القسنطيني - مولودية الجزائر 20:00
نصر حسين داي - شباب بلوزداد 20:00
وداد تلمسان - مولودية وهران 20:00
نجم مقرة - وفاق رياضي 20:00
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