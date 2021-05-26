شكرا لقرائتكم خبر الـ29 تسعد الاتحاد وتبكي النصر والمهددين بالهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الاتحاد مقعدا في النسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه العين 1/ 0 في المواجهة التي جرت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الـ29 قبل الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف المباراة أحمد حجازي بكرة رأسية في الدقيقة 31.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة ضمن بها المركز الثالث على الأقل، بينما تجمد رصيد العين الهابط رسميا عند 20 نقطة.

وشهدت المباراة إضاعة العين ضربة جزاء عن طريق جيترسون في الدقيقة 88.

النصر والوحدة

أضر التعادل 1/1 بفريقي الوحدة وضيفه النصر، حيث لم يضمن الوحدة البقاء، كما فرط النصر في مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.

وكانت المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، شهدت تقدم الوحدة أولا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ارتكبها حارس المرمى وليد عبدالله ضد المدافع بوتيا، سلجها ديميتري.

وفي آخر زمن المباراة حصل النصر على ضربة جزاء في وقت قاتل (89) تصدى لتسجيلها عبدالرزاق حمدالله.

وشهدت اللقاء خشونة من الفريقين كما خرجت البطاقة الحمراء في وجه المدافع بوتيا.

رفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة لكنه بقي في المركز الـ 14 المهدد بالهبوط، كما استقر النصر في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

الاتفاق والرائد

على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام تجاوز الاتفاق ضيفه الرائد 3/ 1 ليبقي الأخير ضمن دائرة المهددين بالهبوط.

وتسيد الاتفاق مجريات الشوط الأول بتسجيله هدفين برأسيتي سعيد الربيعي (14) ونعيم السليتي (18). ومع مطلع الشوط الثاني عزز وليد أزارو تقدم فريقه بهدف ثالث (49) قبل أن يقلص البديل روني فرنانديز النتيجة بهدف (87).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 47، بينما ظل الرائد على رصيده السابق 35 نقطة.

أبها والأهلي

استمر الأهلي وأبها دون فوز في الجولات الأخيرة بعد أن انتهى اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة بالتعادل 1/1، ليستمر أبها في دائرة الخطر.

تقدم الأهلي أولا عن طريق رأسية حسين المقهوي (39)، فيما استثمر لاعب أبها معاذ عفانة خطأ كارثيا لحارس الأهلي محمد الربيعي وسجل هدف التعادل (83).

ورفع الأهلي رصيده إلى 39 في المركز الثامن، فيما رفع أبها رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ11.

الفتح والقادسية

أزم الفتح موقف القادسية عندما تغلب عليه 3/ 0 في المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.

وبقي القادسية ضمن المهددين بالهبوط في انتظار نتائج الجولة الأخيرة.

سجل للفتـح الهولندي ميتشيل فريدي (20)، والبيروفي كويفا (57)، والجزائري هلال سوداني (68)، وبذلك يرفع الفتح رصيده إلى41 نقطة، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 34 نقطة.