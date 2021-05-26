شكرا لقرائتكم خبر 67 جوادا تتنافس بميدان الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقام غدا الحفل الأول لسباقات الخيل العربية على ميدان الفروسية بمحافظة العقيق بالباحة للعام الحالي، بمشاركة أكثر من 67 جوادا. وينقسم الحفل إلى 4 أشواط، الأول مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأعلى لمسافة 2000 م، والشوط الثاني مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج المحلي بعمر 3 سنوات فأعلى بمسافة 1400م، والشوط الثالث مفتوح الدرجات للخيل العربي بعمر 3 سنوات وبمسافة 1400م والشوط الرابع (مبتدئ) لخيل الإنتاج المحلي بعمر سنتين لمسافة 1200م. وأكد محافظ العقيق رئيس مجلس ميدان الفروسية سالم بن طواله أن المحافظة واللجان العاملة أنهت استعداداتها التنظيمية لإقامة السباقات، مبينا أنه تم تهيئة ميدان الفروسية والمنصة هذا العام بشكل يختلف عن الأعوام السابقة ليستوعب أكبر عدد من الحضور كما تم تجهيز مكان مناسب للعائلات.

كانت هذه تفاصيل خبر 67 جوادا تتنافس بميدان الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.